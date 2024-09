Nieuws uit Nederland D66: Kabinet-Schoof laat Caribische eilanden in de steek Dick Drayer 15-09-2024 - 2 minuten leestijd

DEN HAAG – D66’er Dylan Romeo heeft fel uitgehaald naar het regeerprogramma van kabinet-Schoof, vooral vanwege het gebrek aan concrete maatregelen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk. Romeo, coördinator van D66 Caribisch, stelt dat het programma tekortschiet in het aanpakken van de unieke problemen waarmee de eilanden kampen. Hoewel hij enkele positieve intenties ziet, blijven volgens hem veel plannen steken in vaagheid.

Een van Romeo’s grootste zorgen is het ontbreken van een duidelijke economische strategie voor de regio. Het regeerprogramma spreekt over economische groei en duurzame ontwikkeling, maar biedt geen specifieke plannen die zijn afgestemd op de Caribische context. “Het kabinet presenteert mooie woorden, maar er zijn geen concrete investeringen of strategieën om de economie van de eilanden te versterken. Zonder gerichte actie blijven de Caribische eilanden achter,” aldus Romeo.

Ook de plannen voor infrastructuurverbeteringen op de eilanden kunnen rekenen op kritiek. Hoewel het kabinet aangeeft de infrastructuur te willen verbeteren, blijven de voorstellen vaag. “Er zijn geen concrete stappen aangekondigd over hoe die verbeteringen gerealiseerd gaan worden,” zegt Romeo. Hij benadrukt dat de Caribische eilanden dringend behoefte hebben aan betere verbindingen en moderne voorzieningen, maar vreest dat zonder duidelijke plannen de nodige vooruitgang uitblijft.

Romeo is positiever over de plannen van het kabinet voor arbeidsmigratie en het aanpakken van illegale migratie. Het kabinet erkent het belang van een gereguleerde arbeidsmigratie en het bestrijden van mensensmokkel. “Het is goed dat er aandacht is voor deze onderwerpen,” zegt Romeo. “Een gereguleerde arbeidsmigratie kan een positieve bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt van de eilanden, en het bestrijden van illegale migratie is cruciaal voor de veiligheid in de regio.” Toch waarschuwt hij dat stevige en effectieve uitvoering van deze maatregelen essentieel zal zijn om resultaten te boeken.

Actie

Ondanks deze positieve punten is Romeo’s algehele oordeel duidelijk: het regeerprogramma schiet tekort. Hij roept het kabinet op om verder te gaan dan vrijblijvende beloften en oppervlakkige maatregelen. “Er is behoefte aan concrete, doeltreffende strategieën en investeringen die daadwerkelijk aansluiten bij de specifieke noden van de Caribische eilanden,” concludeert Romeo. “Alleen door gerichte acties kan de regio echt vooruitgang boeken en verbetering ervaren.”

