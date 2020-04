Defensie doneert matrassen stationsschip aan Curaçao

7 Gedeeld

Defensie heeft 100 matrassen en beddengoed gedoneerd aan de rampenbestrijdingsorganisatie van Curaçao. De matrassen en het beddengoed zijn afkomstig van het stationsschip in het Caribisch gebied, de Zr.Ms. Groningen.

Conform de interne bedrijfsvoering worden de matrassen aan boord van marineschepen periodiek gewisseld. Voor de af te storten matrassen wordt een nieuwe bestemming gezocht. Op Curaçao kunnen die goed wordencgebruikt. Vrijdagochtend zijn de matrassen opgehaald.

Zr.Ms. Groningen opereert in het Caribisch Gebied als stationsschip. Een van de hoofdtaken van het stationsschip is het ondersteunen van lokale autoriteiten, waaronder de Kustwacht Caribisch gebied. Samen met de landmacht militairen en CURMIL’ers dragen zij bij aan het grip houden op de maritieme grenzen, ook ten tijde van het coronavirus.

Wisseling van de schip

Vrijdagochtend is het schip Zr.Ms. Zeeland vertrokken uit de haven van Den Helder. De Zr.Ms. Groningen komt naar Nederland voor een korte periode van onderhoud. Deze terugkomst was niet gepland. De wissel tussen de Groningen en de Zeeland is een direct gevolg van het sluiten van het luchtruim van Curaçao voor inkomende vluchten, als gevolg van het coronavirus.

Deze vliegbeperkingen zorgen er voor dat de bemanning van de Zeeland, die naar Curaçao zou vliegen om daar de bemanning van de Groningen over te nemen, nu varend naar het Caribisch gebied gaat. De reisbeperkingen hebben ook gevolgen voor onderhoudspersoneel van de Koninklijke Marine, dat ter plekke onderhoud aan de Groningen zou uitvoeren. Zij doen dat nu in Nederland, zodra de Groningen terug is.