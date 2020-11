Foto – Inge poorthuis

Kralendijk – Gistermiddag is een dik oliespoor ontdekt op de hoofdweg van het centrum van Kralendijk. De brandweer kwam in actie om gevaarlijke situaties en ongevallen te voorkomen.

Er werd zand op de weg gestrooid wat later met een loader is afgevoerd om zoveel mogelijk olie op te nemen. Volgens de politie is er aardig wat olie gelekt op de Kaya Gobernador Debrot. Het is nog onbekend wie of wat de lekkage heeft veroorzaakt. Daar doet de politie nu onderzoek naar.

Lees ook: