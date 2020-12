15 Gedeeld

Foto’s: Èxtra

WILLEMSTAD – Gisteravond is een man dood gevonden in zijn huis in de Zaantjessteeg in Otrobanda.

Hij woonde daar alleen en werd door zijn buren gevonden, liggend op de grond in een plas met bloed.

De politie heeft zijn lichaam in beslag genomen voor nader onderzoek. Vooralsnog is niet duidelijk of het om een misdrijf gaat en hoe de man aan zijn einde is gekomen.