Dramatisch kwartaal voor luchthaven Curaçao

Het passagiersvervoer op Hato is in de eerste drie maanden fors teruggelopen. Januari toonde een daling van 42 procent ten opzichte van december 2020. In maart zakte dat met nog eens 28 procent verder weg. Europa nam 57 procent van het totale Internationaal vertrekkend verkeer voor zijn rekening, de Verenigde Staten droeg met twaalf procent bij.

Door de toename van maatregelen en eisen hebben luchtvaartmaatschappijen in zowel Europa als de VS hun vluchtschema’s en vliegtuigcapaciteit aangepast aan de fluctuaties in de vraag.

De vooruitzichten voor het passagiersverkeer voor 2021 voor het eerste kwartaal waren eerder nog voorzichtig optimistisch. Maar tegen het einde van het eerste kwartaal bevond Curaçao zich in een veel moeilijkere positie dan een jaar geleden.

Eilandelijk connectiviteit

De intereilandelijke connectiviteit binnen Caribisch Nederland bleef zeer schommelend. In het eerste kwartaal van 2021 was Caribisch Nederland goed voor 25 procent van het passagiersvervoer. Maar dat is een daling van 32 procent ten opzichte van december 2020. Dat herstelde enigszins in februari maar daalde weer in maart.

Zuid-Amerika heeft een zwak en trager herstel laten zien dan voorspeld. De herstart van de luchtdienst door onze belangrijkste luchtvaartpartners is ofwel verplaatst of uitgesteld. Omdat de meeste Zuid-Amerikaanse landen gesloten zijn voor internationaal passagiersverkeer, missen luchtvaartmaatschappijen de aanvoer van belangrijke landen zoals Brazilië, Argentinië, Chili en Peru.

Volgens Airports Council International zal het internationale passagiersverkeer naar verwachting zwak blijven in de eerste helft van 2021, maar vroege tekenen wijzen op een aanzienlijke stijging van de vraag naar vliegreizen in de tweede helft van 2021, aangezien een toenemend aantal mensen zich laat vaccineren en internationale reisbeperkingen geleidelijk worden versoepeld. Het succesvolle vaccinatieprogramma op Curaçao draagt daar mede aan bij.