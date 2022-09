Duo blokkeert paspoortverlenging van duizenden oud-studenten die van de radar verdwijnen

Wie in het buitenland woont met een studieschuld en forse betalingsachterstand, kan in het ergste geval zijn paspoort niet meer verlengen. De impact op oud-studenten is groot, meldt ochtendkrant Trouw.

Ruim 2700 oud-studenten die in het buitenland wonen, konden in de afgelopen jaren hun paspoort niet verlengen vanwege betalingsachterstanden op hun studieschuld.

De Dienst Uitvoering Onderwijs (Duo) wil hen daarmee dwingen om contact op te nemen over afbetaling van hun studieschuld. Na het treffen van een (betalings)regeling kregen zij vaak een tijdelijk paspoort voor 12 of 24 maanden.

Kwijt

Duo is een kwart van de 100.000 Nederlandse oud-studenten in het buitenland ‘kwijt’. Hun adres is onbekend. Liefst 80 procent van deze groep heeft betalingsachterstanden. Is die achterstand groter dan 5000 euro, dan laat Duo het paspoort opnemen in een register. De Nationale Ombudsman is kritisch op het handelen van de dienst.

Wie in het register staat vermeld, kan zijn paspoort pas verlengen nadat hij met Duo overeenstemming heeft bereikt. Doorgaans is dat een betalingsregeling om de achterstand in te lopen. Als de debiteur zich tegenover Duo ‘een betrouwbaar partner toont’ wordt de blokkade opgeheven.

.