Economie Curaçao krimpt met 18,4 procent

Curaçao zag in 2020 een zware terugval in economische activiteiten met een krimp in het bruto binnenlands product van 18,4 procent. Een krimp van die aard is nooit eerder voorgekomen op het eiland. Dat zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek bij de presentatie van de officiële cijfers van de economische ontwikkeling voor het jaar 2020.

Deze informatie is gecompileerd op basis van de cijfers van het Conjunctuurenquete, die het CBS twee keer per jaar uitvoert en gegevens van de volume indicatoren van bedrijven.



Economische ontwikkeling

Vier jaar kent de economie al een afname van productiviteit. Die was in 2016 nog één procent, gevolgd door 1,7 en 2,2 procent in de jaren 2017 en 2018 en 3,4 procent krimp in 2019. De huidige terugval is het gevolg van de maatregelen om de coronapandemie te beteugelen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De eerste voorlopige berekeningen gericht op de economische ontwikkeling in Curaçao hebben betrekking op de reële ontwikkelingen, dat wil zeggen, dat zij gecorrigeerd zijn voor prijsontwikkelingen. De economische groei wordt berekend aan de hand van de volumegroei in het productieproces.

Bedrijfstakken

De COVID-19-pandemie heeft in 2020 gezorgd voor een achteruitgang van de economische activiteiten in bijna alle bedrijfstakken.

De daling van industriële activiteiten zetten door met maar liefst 56 procent in de bedrijfstak Industrie. De voornamelijk oorzaak is het uitvallen van de olieraffinageactiviteiten vorig jaar, waardoor de hele industriëlele bedrijvigheid sterk daalde.

Ook de activiteiten in de handelssector name sterk af, met bijna 21 procent. Die daling is veroorzaakt door een afname van de goedereninvoer en de verschillende handelsactiviteiten van de bedrijven.

De trend in de bedrijfstak Transport & Communicatie vertoont een doorzettende daling van bijna 23 procent in economische activiteiten ten opzichte van het voorgaande jaar. Bij transport zijn de activiteiten in de haven en luchthaven in het algemeen achteruitgegaan.

De havenactiviteiten zijn zwaar getroffen bij de tankers en andere binnengeloodste schepen zijn ook achteruitgegaan in grote aantallen. Hierbij moet je denken aan de doorgerekende invloed van het uitblijven van een nieuwe operator voor de raffinaderij.

De cruisecalls en het aantal passagiers zijn naar nul gedaalde vanaf april 2020 na de pandemie uitbraak. De luchttransportactiviteiten namen af als gevolg van een daling in het aantal passagiers en het aantal landingen, en er waren bijgevolg minder luchtvrachten.

In de sector Informatie en Communicatie werd een stijging waargenomen in 2020.

Horeca

De Horeca (verschaffen van diensten in accommodatie en maaltijden activiteiten) behorend bij de toeristische sector zijn heftig gedaald in 2020. De activiteiten in de bedrijfstak hotels en restaurant zijn sterk afgenomen ten opzichte van het jaar 2019 die toen een groei vertoonde van 4,9 procent.

In 2020 is het totaal aantal overnachtingen van toeristen en het totaal aantal bezoekers respectievelijk afgenomen met 58 procent en 62 procent. Deze achteruitgang gaat gepaard met de beschikbaarheid van luchttransport, welke in vele regio’s was stopgezet wegens voorzorgsmaatregelen vanwege corona.

De restaurants en cafés stonden ook onder druk, ze waren niet helemaal open en bovendien gebonden aan openingstijden, aantal klanten en soort service. Alles overziend brengt deze ontwikkelingen een daling in toegevoegde waarde in de bedrijfstak hotels en restaurants van bijna twintig procent.



De Zakelijke diensten (vastgoedactiviteiten; professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten; Administratieve en ondersteunende activiteiten), is ook hard getroffen met een krimp van ruim 29 procent.

Voor meer details over de economische ontwikkeling van het jaar 2020 kunt u het artikel “Economische Ontwikkeling 2020: Een economie onder druk” lezen.