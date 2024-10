Sint Maarten Eelco Boomsma nieuw hoofd Vertegenwoordiging SXM Dick Drayer 16-10-2024 - 2 minuten leestijd

Eelco Boomsma (48) is aangesteld als het nieuwe vestigingshoofd van de Vertegenwoordiging van Nederland in Philipsburg en dient ook als plaatsvervangend Vertegenwoordiger van Nederland in Sint Maarten. Hij volgt Chris Johnson op, die eerder dit jaar vertrok, en begint op 6 januari aan zijn werkzaamheden.

Boomsma brengt een schat aan ervaring mee vanuit eerdere functies, waaronder zijn meest recente rol als Ambassaderaad Strategie en Regionale Zaken bij de Nederlandse Ambassade in Singapore. In Nederland vervulde hij verschillende functies bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waar hij zich bezighield met politiek en internationale samenwerking. Ook werkte hij op de Nederlandse ambassades in Caïro en Parijs.

Zijn academische achtergrond omvat een studie Archeologie en Cultuurgeschiedenis van Midden- en Zuid-Amerika aan de Universiteit Leiden, waar hij zich specialiseerde in Caribische Archeologie. Daarnaast behaalde hij een master in de geschiedenis van internationale betrekkingen aan de London School of Economics.

Boomsma benadrukt het belang van samenwerking binnen het Koninkrijk: “De relatie tussen de vier landen van het Koninkrijk is belangrijk en gebaat bij een sterke vertegenwoordiging die goed samenwerkt. Ik zie er naar uit om deel uit te maken van het netwerk van Nederlandse Vertegenwoordigingen in de Caribische regio en de verbinding te versterken met onze partners in Aruba, Curaçao en Sint Maarten.”

Edson Hato, Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en Sint Maarten, verwelkomt Boomsma met enthousiasme: “Eelco is een waardevolle aanvulling op ons team. Samen willen we nog sterker fungeren als brug tussen de landen van het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland. Ik wens hem veel succes in zijn nieuwe rol.”

