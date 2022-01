Eerste coronadode op Sint-Eustatius gevallen

1 Delen

Hospitainer op Sint-Eustatius

ORANJESTAD – Voor het eerst is een bewoner van Sint-Eustatius overleden die was besmet met Covid-19. Het gaat om een patiënt die op 3 januari naar Sint-Maarten was overgebracht voor medische behandeling. Hij overleed daar in het ziekenhuis.

Lange tijd was Sint-Eustatius vrij van besmettingen. Eind vorig jaar werd opnieuw een besmetting geregistreerd en dat liep snel op tot over de tweehonderd. Gisteren was dat aantal weer gedaald naar 64.

Er liggen vier patiënten in het ziekenhuis, van wie één in Sint-Maarten. Met de eerste coronadode op Sint-Eustatius is in het Koninkrijk alleen Saba nog zonder dodelijke slachtoffers als gevolg van covid-19.

