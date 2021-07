Eerste zege voor Surinaamse voetballers in de Gold Cup

De Surinaamse voetballers hebben hun eerste overwinning in de Gold Cup behaald. De ploeg van bondscoach Dean Gorré won met 2-1 van Guadeloupe.

Nigel Hasselbaink maakte in de 79e minuut de winnende treffer voor Suriname. Beide landen waren na twee eerdere nederlagen al uitgeschakeld voor een plek in de knock-outfase. Remko Bicentini moet zondag met Canada in de kwartfinale spelen tegen Costa Rica, dat gisteren Jamaica met 1-0 versloeg.

