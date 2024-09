natuur Eilanden bundelen krachten voor herstel van koraalriffen Redactie 14-09-2024 - 3 minuten leestijd

Foto - Paul Selvaggio

WILLEMSTAD – De zes eilanden van het Caribisch deel van het Koninkrijk – Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten – hebben elk unieke maatregelen genomen om hun bedreigde koraalriffen te herstellen. Deze inspanningen, gepresenteerd tijdens de recente Reef Restoration Workshop van de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA), zijn volgens betrokkenen van cruciaal belang voor de bescherming van deze onder water schatten.

Op Curaçao is de Carmabi Foundation, samen met het Curaçao Marine Park en Reef Renewal Curaçao, actief bezig met innovatieve technieken voor koraalherstel. Met behulp van microfragmentatie en het gebruik van speciale substraten wordt de groei van koraal bevorderd. Lokale duikcentra zoals Ocean Encounters dragen ook bij aan het uitplanten van koraal en monitoren de gezondheid van de riffen. Publieksvoorlichting en bewustmakingsprogramma’s spelen daarnaast een grote rol in het betrekken van de Curaçaose gemeenschap bij het behoud van deze waardevolle ecosystemen.

Bonaire heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een wereldleider op het gebied van rifbehoud, met een van de meest succesvolle beschermde mariene gebieden in het Caribisch gebied. De Reef Renewal Foundation Bonaire heeft duizenden koralen uitgeplant en werkt aan het vergroten van de genetische diversiteit van kwetsbare koraalsoorten. Foto – Reef Renewal Foundation Bonaire

Aruba heeft met het project Turning the Tide kunstmatige riffen geïnstalleerd om het herstel van koraal te ondersteunen. Dit project, in samenwerking met Wageningen University, is een belangrijke stap in het behoud van de mariene biodiversiteit van het eiland.

Sint-Eustatius, waar de koraalbedekking sterk is afgenomen, richt zich op het herstel van herbivoren zoals de Diadema antillarum zee-egels, die cruciaal zijn voor het terugdringen van algen en het bevorderen van koraalgroei. STENAPA, de natuurorganisatie van het eiland, werkt samen met lokale scholen en vrijwilligers om de gemeenschap te betrekken bij de herstelinitiatieven.

Op Saba richt de Saba Conservation Foundation zich op het behoud van het Saba Marine Park en de Saba Bank, en voert projecten uit voor koraalkweek en herbivoorherstel. Samen met duikcentra en universiteiten zoals Wageningen University, wordt er gewerkt aan het in stand houden van de mariene biodiversiteit.

Sint-Maarten, via de Nature Foundation Sint-Maarten, heeft koraalkwekerijen opgezet om de populaties van hertshoorn- en elandhoornkoralen te herstellen. Samenwerkingen met lokale duikcentra en internationale partners zijn essentieel voor de bescherming van de riffen rond het eiland.

De samenwerking tussen de eilanden en hun lokale natuurbeschermingsorganisaties is van cruciaal belang voor het succes van deze initiatieven. Door kennis te delen en gezamenlijk actie te ondernemen, werken de eilanden aan het herstel van hun koraalriffen en aan de bescherming van hun mariene erfgoed voor toekomstige generaties.

86