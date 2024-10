Evenementen Estreno start Carnaval 2025 met ‘Into the Wild’ Dick Drayer 21-10-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Estreno Carnival Group heeft gisteren officieel hun deelname aan Carnaval 2025 ingeluid met een grote kostuumpresentatie in Capital C, Willemstad. Tijdens dit langverwachte evenement onthulden zij het thema voor het komende carnaval: Into the Wild, waarbij de energie van een magische jungle tot leven wordt gebracht.

Het thema vertelt het verhaal van de Dynastie van Estreno, een mystieke jungle vol levendige natuur en rijke cultuur. Estreno introduceert drie hoofdtribus die elk een ander aspect van de natuur vertegenwoordigen.

Tribu

Tribu Vida (Estreno Mas Pikete) staat voor de vreugde en harmonie van de natuur. Hun kleurrijke kostuums, versierd met veren en bloemen, weerspiegelen de schoonheid en vibrante energie van de jungle en vieren het leven met samba geïnspireerd door de natuur.

Tribu Maya (Estreno Yen Pikete) vertegenwoordigt kracht en veerkracht, geïnspireerd door mystieke watervallen. Hun gedurfde dansen en kostuums benadrukken hun rol als beschermers van de natuur.

Royal Pikete (Valora) symboliseert wijsheid en traditie en eert de legendes van de jungle. Hun elegante presentaties en gedetailleerde kostuums tonen de diepe verbinding tussen verleden en heden, waarbij het belang van erfgoed wordt gevierd.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

Raey

Naast de kostuumpresentaties heeft Estreno aangekondigd dat Raey en zijn liveband zullen optreden, samen met hun huisband One FLAVAZ, om extra energie aan de festiviteiten toe te voegen. In de urban area zijn er optredens van MC Chris Strick, DJ Krokzz, DJ Fab, DJ Menasa en DJ Carlito. Bovendien worden bands zoals LOG Legends of the Game en Era verwacht.

Een opvallende toevoeging dit jaar is de introductie van de kindergroep Estrenitos. Voor het eerst krijgen kinderen de kans om deel te nemen aan de levendige viering, waardoor de jeugdparade wordt versterkt en de nieuwe generatie wordt betrokken bij het carnaval.

Met deze mix van cultuur, muziek en creativiteit is Estreno Carnival Group klaar om van Carnaval 2025 een onvergetelijke ervaring te maken. Voor meer informatie en actuele updates kunnen geïnteresseerden de sociale mediakanalen van Estreno Carnival Group bezoeken.

0