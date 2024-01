Forensisch onderzoeksbureau opent vestiging op Curaçao

WILLEMSTAD – Het Nederlandse Nationaal Forensisch Onderzoeksbureau NFO opent een vestiging op Curaçao om klanten in het Caribisch gebied beter van dienst te zijn. Dat meldt de organisatie op haar website. Onlangs ondersteunde NFO het team Knoops Advocaten in de herzieningszaak Rombley.

De uitbreiding is een antwoord op de toenemende vraag naar forensische diensten in het Caribisch gebied. De nieuwe vestiging richt zich op diverse soorten forensisch onderzoek, waaronder digitaal onderzoek, handschriftanalyse, beeldonderzoek, en onderzoek naar letsel- en doodsoorzaken.

“Met NFO Caribbean zijn we beter in staat om in te spelen op de specifieke behoeften van onze cliënten in het Caribisch gebied,” zegt een woordvoerder van het NFO. “Dit stelt ons in staat om sneller en efficiënter te reageren op forensische vraagstukken.”

Opvallende zaken

Het NFO heeft een belangrijke rol gespeeld in verschillende opvallende zaken in het Caribisch gebied, zoals de Rombley zaak op Curaçao, in samenwerking met Knoops Advocaten.

Ook speelde NFO een rol in het onderzoek rondom de mislukte overname van de Curaçaose Isla-raffinaderij, waar sprake was van vervalsing van financiële documenten in het traject van de Caribbean Petroleum Refinery (CPR).

NFO Caribbean werkt nauw samen met de bestaande locatie in Nederland om kennis en middelen te delen. “We kijken uit naar het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden en het versterken van onze bestaande relaties in deze regio,” aldus de woordvoerder van NFO.