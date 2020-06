Gedetineerde in SDKK overleden

10 Gedeeld

Harvey Reinita, de man die vorige week 20 jaar cel kreeg voor de moord op de moeder van zijn kinderen, is dood.

Naar verluidt werd hij gisteren ziek en zouden bewakers vanochtend een ambulance hebben gebeld. Maar die kwam te laat.

Reinita was opgesloten in de FOBA, de psychiatrische afdeling in de gevangenis.

De 47-jarige Reinita schoot op 22 oktober vorig jaar, zijn partner met vijf kogels dood voor de ogen van zijn kinderen. Hij kon nog in hoger beroep tegen zijn straf van 20 jaar.

