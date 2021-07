Geen Gold Cup voor Curaçao met zoveel Corona

Curaçao heeft zich teruggetrokken in de strijd om de Gold Cup 2021 nadat een groot aantal spelers positief was getest op Corona. De ploeg is al in Dallas waar het gisteren zijn eerste wedstrijd tegen El Salvador zou spelen.

De spelers die niet positief hadden getest moesten vanwege hun contacten met positieve spelers in isolatie. In het licht van deze omstandigheden besloot Curaçao in overleg met de Amerikaanse voetbalorganisatie Concacaf om niet meer deel te nemen.

Het team van interim-coach Patrick Kluivert wordt vervangen door Guatamala, die tweede werd in de voorrondes van de kwalificatie. De eerste wedstrijd tegen El Salvador wordt vandaag gespeeld.