Gevangenis Curaçao heeft 100 open vacatures

De SDKK-gevangenis op Curaçao heeft een schreeuwend tekort aan gevangenispersoneel. Dat meldt de Èxtra op basis van gesprekken met directeur Urny Floran.

Honderd vacatures liggen te wachten op invulling. De laatste bewaker die in dienst kwam dateert van 2007. Een personeelsstop maakt dat er niemand meer bij komt. In de keuken werken drie mensen, terwijl er eigenlijk elf moeten zijn.

Een snelle oplossing is niet in zicht, ook de vacature van minister van Justitie is al acht maanden niet ingevuld.