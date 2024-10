Sport Groepswinst Curaçao in Nations League verderweg Dick Drayer 11-10-2024 - 2 minuten leestijd

CASTRIES – De kansen van Curaçao op het winnen van hun groep in de Nations League zijn aanzienlijk afgenomen na een teleurstellend 0-0 gelijkspel tegen Grenada. Onder leiding van de 77-jarige bondscoach Dick Advocaat wist het team geen vuist te maken, ondanks het veld betreden met ervaren spelers zoals Josua Brenet, Leandro Bacuna en Sherel Floranus.

De wedstrijd werd gespeeld op een ongebruikelijk terrein: een omgebouwd cricketveld waarbij de middencirkel hoger lag dan de rest van het veld. Dit ongebruikelijke speeloppervlak leek in het voordeel van Grenada te werken, dat sterker oogde en meer kansen creëerde. Doelman Eloy Room, momenteel zonder club, was van onschatbare waarde voor Curaçao. Hij voorkwam met meerdere knappe reddingen, vooral in de tweede helft op schoten van Benjamin Ettienne en Damien Barker John, dat zijn team op achterstand kwam.

Aanvallend kon Curaçao weinig uitrichten. Het team slaagde er niet in om serieuze kansen te creëren, en het debuut van invaller Livano Comenencia bracht daar geen verandering in. Grenada was juist dicht bij een voorsprong toen een kopbal van Regan Charles-Cook op de lat belandde.

Door dit resultaat is de achterstand op St. Lucia opgelopen tot vijf punten, omdat de koploper vanavond wist te winnen van Sint-Martin (1-2). Dit maakt de opdracht voor Curaçao in de resterende wedstrijden een stuk lastiger. Hoewel Advocaat in de WK-kwalificatiereeks nog ongeslagen is met het team, blijven de prestaties in de Nations League achter.

Over drie dagen krijgt Curaçao de kans om zich te revancheren in de returnwedstrijd tegen Grenada. De druk staat er vol op; winnen is noodzakelijk om nog enige hoop te houden op groepswinst. Het is afwachten hoe Advocaat en zijn team deze uitdaging aangaan en of zij in staat zijn om het tij te keren in de Nations League.

