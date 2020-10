Het is weer zover: de wintertijd gaat dit weekend in

In Nederland gaat de klok vannacht een uurtje achteruit. Dan is het tijdsverschil met Curaçao en Bonaire weer vijf uur. Ongeveer 70 landen verzetten twee keer per jaar de klok.

In de Europese Unie loopt de zomertijd van de laatste zondag van maart tot de laatste zondag van oktober.

Voor het laatst

Het is mogelijk één van de laatste keren dat dat gebeurt. Het Europees Parlement wil namelijk af van het halfjaarlijkse klokverzetten.

De wintertijd is de standaardtijd. De zomertijd is ingesteld om de uren dat het licht is in de zomermaanden, beter overeen te laten komen met de uren dat mensen wakker zijn. De maatregel zou onder meer elektriciteit besparen, omdat het in de avond langer licht is.

Noteer maar vast in je agenda, voor het geval de zomertijd toch weer ingesteld wordt: in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart, gaat de klok weer een uurtje vooruit.