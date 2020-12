Hoge boetes en zero tolerance bij overtreding coronaregels

122 Gedeeld

De politie gaat een zero tolerance beleid voeren ten aanzien van overtreding van de COVID maatregelen. Dat zegt het Openbaar Ministerie.

Met de vaststelling en inwerkingtreding van de Landsverordening Uitzonderingstoestand en de hierop gebaseerde uitvoeringsbesluiten is de weg vrij om boetes uit te delen en op te treden bij overtreding van de coronaregels.

Gelet op het sterk toenemende aantal COVID-19 besmettingen is een sanctionerend beleid ook noodzakelijk, zegt het Openbaar Ministerie.

Hieronder zijn de transactiebedragen vermeld waar actief toezicht op wordt gehouden door de politie in het algemeen belang van de volksgezondheid in Curaçao. Niet voldoen aan een transactie leidt in beginsel tot vervolging met een hogere eis ter terechtzitting.

Boetes

Wie zijn bedrijf openhoudt, terwijl de regels voorschrijven dat-ie dicht moet zijn, kan boetes krijgen tussen de 1.500 en 5.000 gulden. Ben je organisator van een event die niet mag worden gehouden, dan tik je 2000 gulden af.

Vergunninghouders van alcoholische drank die toch alcohol verkopen of schenken betalen 1000 gulden.

Wie op straat het samenscholingsverbod overtreedt en met meer dan vier mensen is, kan 1000 gulden boete krijgen. en als je geen afstand houdt in de publieke ruimte, kost je dat 500 gulden. Heb je geen mondkapje op dan staat daar 250 gulden voor.

Ben je na 21.00 uur op straat en heb je geen ontheffing, dan krijg je een schikking van 1000 gulden, word je nog een keer betrapt, dan kan dat oplopen tot 2500 gulden. Bij de derde keer moet je voor de rechter komen.