Izaline Calister belicht verhaal van Tula in voorstelling “Tula & Juliet”

Op 11 oktober gaat de muzikale voorstelling “Tula & Juliet” in première in het Bijlmerpark theater in Amsterdam. Hierin vertelt Izaline Calister het verhaal van Tula, leider van de grootste slavenopstand in de geschiedenis van Curaçao, samen met het verhaal van haar betovergrootmoeder Juliet. Izaline onderzoekt welke invloed Tula en zijn erfenis op de slavernij hebben gehad op Curaçao nadat hij wreed werd geëxecuteerd aan de hand van het leven van Juliet, een betovergrootmoeder van Izaline.

In 1795 leidde Tula ongeveer tweeduizend tot slaaf gemaakten in een mars naar de gouverneur in Willemstad om te protesteren tegen de onmenselijke omstandigheden op de plantages. Zijn opstand resulteerde in belangrijke veranderingen, ook al werd Tula bruut gemarteld en geëxecuteerd.

De voorstelling reflecteert de periode zestig jaar na Tula’s opstand door de ogen van Juliet, Calister’s betovergrootmoeder. “Wat ik eigenlijk wil laten zien met die voorstelling is dat het helemaal niet zo ver weg is”, zegt Calister. Ze dook in haar familiegeschiedenis, aangemoedigd door de verhalen en muziek die haar vader deelde.

Hoewel Tula in 2010 werd uitgeroepen tot nationale held van Curaçao, merkt Calister op dat veel van zijn geschiedenis werd verzwegen. “Er is ons wijsgemaakt dat Tula een agressief beest was”, zegt ze, terwijl hij in werkelijkheid een intelligente en eloquente leider was. Calister wil deze verhalen herschrijven en zorgen voor erkenning en bewustwording.

Bron: Amnesty.nl