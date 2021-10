Journalist Dick Drayer over zijn Covid: Het scheelde niet veel

83 Gedeeld

WILLEMSTAD – “Het had niet veel gescheeld of ik had hier niet gezeten”, verteld NOS-correspondent Dick Drayer, die de dood in de ogen keek nadat bij hem in augustus Corona werd ontdekt. Hij was gisteren te gast bij de ochtendshow Moru Bon Dia van de nationale zender op Curaçao, Telecuraçao.

“Ik ben in april volledig gevaccineerd en beschouwde het virus als een ver-van-mijn-bed-show, ondanks het feit dat ik er dagelijks over schreef. Corona had voor mij geen gezicht, het waren cijfers. Door mijn strijd om Corona te overleven, realiseerde ik me al snel dat er veel mensen eigenlijk geen idee hebben wat Corona is en wat het met je doet.”

Dick lag zeventien dagen op de intensive care, maar overleefde de zware long-covid en is nu aan het revalideren. Hij zal -zodra zijn energie het toelaat – zijn volledige verhaal delen met zijn publiek. “Covid moet een gezicht krijgen en ik ben het verplicht aan al die duizenden mensen die mij hebben gesteund tijdens mijn strijd. Mede door die steun zit ik nu hier!”, zegt Dick.

Lees ook: