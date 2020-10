Kevin Osepa creëert een thuisgevoel

Kevin Osepa is een beeldend kunstenaar geboren en getogen op het eiland Curaçao en is nu gevestigd in Nederland. Zijn werk draait om zijn identiteit en de Afro-Caribische identiteit in een postkoloniale wereld.

Binnen zijn werk tracht hij deze identiteit te schetsen en de verhalen die hij vertelt hebben vaak een heel persoonlijk uitgangspunt en zijn altijd gericht op de collectieve Afro-Caribische identiteit.

Met behulp van verschillende (experimentele) technieken creëert hij visuele verhalen die thema’s als afro-spiritualiteit, seksualiteit, mannelijkheid, dekolonialiteit en familie onderzoeken.

Zijn nieuwste projecten vertellen verhalen vanuit het hart van zijn Afro-Caribische identiteit. Schrijver Rolien Zonneveld praat met Kevin over zijn werk.

