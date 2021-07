Marine doet grote drugsonderschepping

Het marineschip Zr.Ms. Holland heeft voor de derde keer in korte tijd een drugstransport onderschept. In de Caribische Zee wist het patrouilleschip een vissersboot te laten stoppen met aan boord achttien opvarenden. Op het schip lag 325 kilo cocaïne. De vangst vond al plaats op zondag 20 juni en is vandaag pas naar buiten gebracht.

Eén van de maritieme patrouillevliegtuigen van de Kustwacht, ontdekte de vissersboot met daaraan vastgelijnd een go-fast, een zogenaamde snelle drugsboot. Hierop werd de Holland gewaarschuwd, die daarna tot actie overging met haar twee snelle onderscheppingsvaartuigen. de FRISC’s. Aan boord zat een gecombineerd team van de US Coast Guard en het Korps Mariniers. Ook de NH90 maritieme gevechtshelikopter werd geactiveerd.

Nadat de verschillende eenheden naderden, maakten de opvarenden de lege go-fast los als afleiding. Daarbij zetten ze een grote hoeveelheid contrabande over boord. Een FRISC van de Holland haalde de balen weer uit het water. Het Amerikaanse boardingteam ging aan boord van de vissersboot en hield de achttien opvarenden aan. De vissersboot voer onder Venezolaanse vlag en alle opvarenden hadden de Venezolaanse nationaliteit.

De verdachten en de contrabande zijn op een later moment overgedragen aan een schip van de Amerikaanse kustwacht. Bij de actie is 325 kilogram drugs in beslag genomen.

Derde keer

Zr.Ms. Holland is vanaf mei 2021 als stationsschip Caribisch gebied weer actief in de regio en combineert counter drugsoperaties met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch gebied. Eerder deze maand wist het schip ook al twee drugstransporten te onderscheppen.