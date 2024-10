Defensie Marine onderschept opnieuw grote hoeveelheid drugs in Caribisch gebied Dick Drayer 08-10-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Naar nu pas bekend heeft de Koninklijke Marine op dinsdag 24 september voor de vijfde keer binnen vier weken een drugsboot onderschept. Hierbij werd bijna drieduizend kilo drugs in beslag genomen. Vijf bemanningsleden van de onderschepte boot worden verdacht van drugssmokkel en zijn aangehouden.

In de vroege ochtend van dinsdag 24 september signaleerde een patrouillevliegtuig van de Kustwacht Caribisch Gebied een verdacht vaartuig in de buurt van de ABC-eilanden. Zr.Ms. Holland, die als stationsschip actief is in de regio, kwam direct in actie. Met behulp van haar snelle onderscheppingsvaartuigen werd de drugsboot gestopt door gerichte schoten op de motoren.

Aan boord van de boot werd een grote lading drugs aangetroffen: Bijna 1.900 kilo cocaïne en 420 kilo marihuana. De vijf bemanningsleden zijn gearresteerd en samen met de drugs overgedragen aan de Amerikaanse Kustwacht, die de vervolging in de Verenigde Staten op zich neemt.

De Holland is sinds begin september actief in het Caribisch gebied en werkt tijdens haar operaties nauw samen met zowel de Amerikaanse kustwacht als de Kustwacht Caribisch gebied. In slechts één maand tijd heeft het schip al meer dan 7.750 kilogram drugs onderschept.

