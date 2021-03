Mexicaanse variant duikt op in Curaçao

Curaçao houdt de lippen stijf op elkaar, maar Nederlandse media melden dat de Mexicaanse variant is opgedoken in Curaçao. Het RIVM meldde de Mexicaanse variant in Limburg en de Telegraaf wist te melden dat die inmiddels de oversteek heeft genomen naar Aruba en Curaçao.

Op Curaçao lopen de besmettingen snel op en dat wordt deels verklaard door de aanwezigheid van de Britse en Mexicaanse variant van het coronavirus.

In een week tijd is het aantal actieve case meer dan verdubbeld. De testratio steeg vandaag van 5,1 naar 9,6 procent.

Aruba

Op Aruba is de Britse variant inmiddels vastgesteld bij vijftig mensen en de Mexicaanse variant bij vier. Ook de Californische en Braziliaanse variant zijn opgedoken. Bonaire kent acht patiënten met de Britse variant.