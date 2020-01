15 Gedeeld

Willemstad – Gisteren is de nieuwe videoclip van de Curaçaose band AM in première gegaan. En die is volledig gefilmd op de iphone 11 pro.

De videoclip gaat over een man die niet met zijn gevoelens wil laten sollen. Als hij het zat is roept de man: ‘Adios me voy’. Dit is ook meteen de titel van de song. De clip is helemaal op Curaçao gedraaid door cameraman Dolph van Stapele. Die zegt dat ‘om verhalen te vertellen heb je niet altijd de duurste apparatuur nodig. Het begint bij een goed verhaal.