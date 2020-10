Negen Venezolanen zonder papieren positief getest

9 Gedeeld

Willemstad – Gisteren werd een record aantal besmettingen gemeld op Curaçao: 37 in totaal, waarvan elf geïmporteerde cases.

Negen van die importgevallen komen uit de groep van 26 Venezolanen, die 15 oktober illegaal het eiland probeerden per bootje binnen te komen.

Opvallend is dat geen van de negen ziek is of symptomen van corona vertoont. Of de besmetting gevolg heeft voor hun uitzetting is niet bekend.

