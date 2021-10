Nieuwe documentaire gaat ander licht schijnen op 30 mei 1969

17 Gedeeld

Stanley Brown, een van de mensen die de opstand leidde in 1969, was aanwezig bij de première | Foto: Dick Drayer

Curaçao heeft vrijdag kennis kunnen maken met een nieuwe film over 30 mei 1969. De documentaire heet HUMA Trint’i Mei, Lantamentu Anunsiá en laat binnen de geschiedkundige contekst van de jaren ’60 op Curaçao actoren van toen en mensen van nu aan het woord in een zoektocht naar het verhaal achter de opstand.

Gesprek met German Gruber Jr. – filmmaker | Jair Josephina – Social Media en Dimitri Cloose – directeur NAAM

German Gruber Jr. heeft de documentaire geschreven en geregisseerd. Op 1 november wordt de eerste van elf afleveringen via sociale media verspreid.

Rook, 30 mei, een aangekondigde opstand is een vervolg op het project ’50 jaar 30 di Mei – Tot hier, laten we verder gaan’. Daarmee wil stichting NAAM (Antropologie en Archeologie) vijftig jaar 30 mei 1969 herdenken. Het project startte in 2019.

Geen antwoord, maar perspectief

Volgens regisseur Gruber geeft de film vooral nieuwe perspectieven op de vraag wat er daadwerkelijk gebeurde die dag en waarom. “De kijker moet zelf conclusies trekken.”

Antwoorden worden volgens Dimitri Cloose, directeur van NAAM, denkt dat er wel genoeg antwoorden in de film worden gegeven, maar dat de kijker zelf een keuze moet maken. “De elf delen geven een visie van verschillende mensen vanuit hun eigen perspectief. Het is dus niet alleen de visie Z, maar het hele alfabet dat een antwoord tracht te geven.”

Exclusieve footage

De makers richten zich vooral op jongeren. De afleveringen duren elk 20 minuten, en op sociale media en de website van NAAM worden daarnaast exclusieve beelden in korte filmpjes aangeboden.

Volgens Cloose is 30 mei 1969 meer dan een stad die in vlammen opgaat. “De documentaire rekent wel af met het idee dat de arbeiders de schuldigen zijn en dat zij de boel in brand hebben gestoken. Door alle perspectieven bij elkaar te brengen ontstaat er een heel ander beeld. De film doorbreekt dat idee.”

Maandag 18 oktober wordt de documentaire ook geïntroduceerd in De Balie in Amsterdam.