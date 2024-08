Nieuws Curaçao Nieuwe kapsalon in gevangenis geopend Redactie 19-08-2024 - 1 minuten leestijd

Foto overheid Curaçao

WILLEMSTAD – In de gevangenis van Curaçao is op vrijdag 16 augustus 2024 een nieuwe kapsalon officieel geopend. Minister van Justitie Shalten Hato knipte het lint door en was de eerste klant.

De kapsalon is opgezet om gedetineerden, die een kappersopleiding hebben gevolgd, de kans te geven om hun vaardigheden in de praktijk te brengen. Tijdens de opening overhandigde de minister ook vijf tondeuses die in de kapsalon zullen worden gebruikt.

De directie van de gevangenis is blij met deze ontwikkeling en zet zich in voor de resocialisatie van de gedetineerden.

