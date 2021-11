Nieuwe muurschildering op de kinderafdeling van CMC

5 Gedeeld

Het CMC heeft op de kinderafdeling een muurschildering laten aanbrengen. Gisteren werd-ie onthuld. Bedoeling is om de afdeling levendiger te maken.

In het ontwerp en de verhaallijn van de muurschildering neemt een parkiet, Dokter Pedro, de kinderen mee naar verschillende landschappen op Curaçao om kennis te maken met alle verschillende dieren die daar leven.

“De kinderafdeling is, net als alle andere in het ziekenhuis, heel modern en mooi, maar we misten wat kleur om onze kinderen en hun ouders blij te maken”, zegt Claudia Rigaud, directeur van Ronald McDonald House Charities Curaçao.

Samen met architect Omar Zimmerman en ontwerpers van Hirons Caribbean kwamen de ideeën tot leven. “We zijn erg trots op het resultaat”, vult Marina de Miranda fysiotherapeut en lid van Stichting Mucha pa Mucha aan.

“Dit is een grote verandering voor ons gezondheidswerkers die dagelijks op de kinderafdeling werken . We kunnen de muren nu op een leuke en interactieve manier gebruiken om ook met de kinderen te sporten.

Drie organisaties hebben de handen ineen geslagen om dit project mogelijk te maken. Dat zijn de Ronald McDonald House Charities, Mucha pa Mucha en de Clini Clowns.