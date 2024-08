Nieuws Curaçao Nieuwe politieke dynamiek in Curaçao: Jesus-Leito staat open voor samenwerking met MFK en KEM Dick Drayer 23-08-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Zita Jesus-Leito, die momenteel de status van onafhankelijk parlementslid heeft, staat open voor samenwerking met de politieke partijen MFK en KEM in een nieuwe herstructureringsconstellatie. Hoewel ze bereid is om samen te werken, benadrukte ze dat er nog enkele zaken moeten worden opgelost voordat de samenwerking kan beginnen.

Jesus-Leito en haar collega-parlementariër Michelangelo Martines vinden het not done dat kabinet-Pisas II demissionair wordt. Beiden vinden namelijk dat er ‘veel belangrijk werk aan de winkel is’ ten behoeve van het volk. Zij redden het kabinet-Pisas II met hun steun.

KEM-leider Michelangelo Martines gaf gisteren aan dat zijn partij een belangrijke rol zal spelen in de nieuwe regering. Na een bezoek aan de gouverneur om de kabinetsformatie te bespreken, bevestigde hij dat KEM deel zal uitmaken van het nieuwe, herstructureerde kabinet, samen met Zita Jesus-Leito. Volgens Martines kan Curaçao zich geen machtsvacuüm veroorloven en moet er snel een nieuwe regering komen om stabiliteit te waarborgen.

Martines benadrukte dat, hoewel de volledige screening en credential-check nog ongeveer vijf maanden in beslag kunnen nemen, KEM zich al voorbereidt om de verantwoordelijkheid over het Ministerie van Sociale Zaken (SOAW) op zich te nemen. Hij stelde dat zijn partij klaar is om de mouwen op te stropen en hard te werken voor het welzijn van de bevolking, ook al zal de tijd kort zijn om resultaten te laten zien.

Ministersploeg

In een officiële brief heeft premier Gilmar Pisas aangekondigd dat er tijdelijke veranderingen komen in de ministeries waar momenteel geen minister aan het roer staat. De tijdelijke wijzigingen zijn als volgt:

Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW): Javier Silvania neemt de leiding over, en premier Pisas is zijn vervanger.

Ministerie van Economische Ontwikkeling: Charles Cooper zal de leiding hebben, met minister Shalten Hato als zijn vervanger.

Ministerie van Bestuur, Planning en Publieke Dienstverlening: Shalten Hato neemt de leiding, en Sithree Van Heydoorn is vervanger.

Vicepremier: Charles Cooper is eerste vicepremier optreden, terwijl Sithree Van Heydoorn als tweede vicepremier zal dienen.

Pisas benadrukte het belang van goed bestuur en liet weten dat er nog enkele andere zaken moeten worden overwogen voordat definitieve beslissingen worden genomen. De afgelopen week leidde een vertrouwensbreuk tussen de partijen PNP en MFK tot een plotselinge verandering in de regeringsdynamiek, nadat tijdens een centrale commissievergadering stevige discussies waren ontstaan.

Nederland

Vanuit Den Haag liet de Nederlandse staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Zsolt Szabó, weten het jammer te vinden dat de coalitie op Curaçao is gevallen. De kersverse bewindsman hoopt dat er snel een stabiele regering gevormd kan worden in het belang van de bevolking van Curaçao. Szabó was vorige week nog op werkbezoek op het eiland en benadrukte dat het belangrijk is om door te gaan met de hervormingen die gepland staan.

