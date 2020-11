Nieuwe rotatie militairen naar Curaçao

Foto – Defensie Caribisch gebied

Willemstad – De permanente eenheid van de Koninklijke Landmacht op Curaçao is gewisseld. De 34e rotatie is vervangen door de 35e. Die blijft ook vier maanden in het Caribisch gebied.

De vorige rotatie was veel zichtbaar op Curaçao vanwege de strengere grensbewaking met inzet van Kustwacht en Curaçaose militie.

De verse militairen verblijven op Curaçao in een nieuw type uniform van Defensie, het zogeheten ‘multicam jungle’. Nederland gaat voor grensbewaking op Curaçao structureel meer geld geven. Die kan oplopen tot 39 miljoen gulden.



Lees ook: