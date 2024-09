Economie Nieuwe vrachtroute tussen de ABC-eilanden en Trinidad & Tobago Dick Drayer 24-09-2024 - 2 minuten leestijd

In een feestelijke sfeer werd gisteren de eerste vracht vanuit Trinidad & Tobago ontvangen op Curaçao. Het vrachtschip Doña Luisa I, onderdeel van de vloot van Don Andres, arriveerde op de Mattheywerf, waar het werd verwelkomd door familie en vrienden van de familie De Jongh, samen met vertegenwoordigers van de regering van Curaçao. Het schip, dat deel uitmaakt van een nieuwe vrachtverbinding tussen de ABC-eilanden en Trinidad & Tobago, werd met waterkanonnen en een fluitsignaal feestelijk begeleid de haven in.

De nieuwe route wordt gezien als een belangrijke stap voor de regionale handel, vooral voor Curaçao, Aruba en Bonaire. In een tijd waarin wereldwijde toeleveringsketens onder druk staan en internationale handelsroutes duurder en langer worden, biedt intra-regionale handel een aantrekkelijk alternatief.

Don Andres speelt al geruime tijd een cruciale rol in de bevoorrading van de ABC-eilanden, en met deze nieuwe verbinding wordt de handel met zowel de Dominicaanse Republiek als Trinidad & Tobago verder uitgebreid. Dit betekent dat zowel importeurs als exporteurs in de regio kunnen profiteren van snellere levering van hun goederen. Volgens de Curaçaose overheid heeft de nieuwe route direct invloed op de productprijzen en zorgt het voor een betere toegang tot markten.

Curaçao heeft al een directe luchtverbinding met Trinidad & Tobago via Caribbean Airlines, en nu wordt deze verbinding aangevuld met een nieuwe maritieme route van Don Andres.

Handelsakkoord

Curaçao en Trinidad & Tobago zijn momenteel in onderhandeling over een handelsakkoord dat barrières voor de export van goederen en diensten naar beide markten moet wegnemen. Trinidad kan daarmee profiteren door textiel, elektronische apparaten, alcohol, verse producten en delicatessen via onder andere de Freezone te krijgen. Omgekeerd kan Curaçao profiteren van de import van fruit, groenten, consumptiegoederen, kip, boter en cosmetica uit Trinidad.

