Politie en Justitie Nog steeds problemen met TBS en Nederland Redactie 27-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Afgelopen vrijdag behandelde de rechtbank een zaak waarin een verdachte zijn eigen broer had doodgestoken. Deze verdachte heeft ernstige mentale problemen en zat eerder al vast voor soortgelijke misdaden. De zaak legt volgens de Èxtra een groot probleem bloot: de uitvoering van tbs-straffen op Curaçao.

Op Curaçao ontbreekt het aan locaties om tbs-patiënten te plaatsen. Deze mensen, vaak met een verstandelijke beperking en verslavingsproblemen, hebben intensieve zorg nodig. Ze vormen een groot gevaar voor hun omgeving. De overheid moet deze mensen onder toezicht plaatsen om de gemeenschap te beschermen.

In de praktijk worden TBS’ers in eerste instantie in de FOBA-afdeling van de gevangenis geplaatst. Hier krijgen ze behandeling en medicijnen. Dit blijkt echter onvoldoende, omdat ze uiteindelijk terugkeren naar de gemeenschap zonder de nodige begeleiding. Ook alternatieven zoals de Brasami of Capriles Kliniek zijn niet effectief gebleken.

De officier van justitie gaf tijdens de zaak aan dat de verdachte een dubbel mentaal probleem heeft. Hij legde uit dat hij eerder geprobeerd had om tbs-patiënten naar Nederland te sturen voor hun straf, maar dit is niet gelukt. Zelfs via het Statuut, dat de uitvoering van vonnissen binnen het Koninkrijk mogelijk moet maken, lukte dit niet.

In het jaarverslag van 2019 wees het Openbaar Ministerie al op het probleem van de tbs-uitvoering op Curaçao. Het gebrek aan tbs-mogelijkheden is te wijten aan financiële beperkingen.

Er is volgens de krant wel politieke beweging gaande om dit probleem aan te pakken. Onlangs vond er een justitieconferentie plaats met de ministers van het Koninkrijk. De officier van justitie sprak de hoop uit dat het in de toekomst mogelijk zal zijn om veroordeelden met tbs naar gespecialiseerde instellingen in Nederland te sturen.