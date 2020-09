Noodwet Nederland ook voor Caribisch Nederland

Den Haag – De noodwet die het kabinet-Rutte wil inzetten voor het nemen van maatregelen om het coronavirus te bestrijden gaat ook gelden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Vanwege de lokale omstandigheden worden de maatregelen per eiland uitgewerkt in zogeheten ministeriële regelingen. Alles in nauw overleg met de gezaghebbers. De noodwet geldt niet voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten, Dat zijn autonome landen in het Koninkrijk en moeten dat zelf regelen.

Op Curaçao bestaat op dit moment geen noodwet, waardoor de politie niemand kan bekeuren bij overtreding van coronamaatregelen.

