41 Gedeeld

Foto David Halpern

Willemstad – Het Royal Caribbean cruiseschip Oasis of the Seas is gisteren verlaat aangekomen op Sint Maarten. Reden was het feit dat een passagier voor vertrek uit Puerto Rico tien verdiepingen naar beneden was gevallen op het schip.

De Oasis of the Seas is bezig met een all gay cruise door de Caribbean. Aan boord zijn 5000 voornamelijk mannen. Het slachtoffer is een 46-jarige Italiaan uit Napels.