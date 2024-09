Politie en Justitie OM Curaçao eist taakstraffen tegen schietende politie-agenten Dick Drayer 21-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft taakstraffen van 240 uur en een voorwaardelijke ambtsontzetting van drie jaar geëist tegen drie agenten van het Korps Politie Curaçao en een lid van de VKC, het Vrijwilligers Korps Curaçao in verband met een schietincident in 2021 waarbij een 18-jarige verdachte om het leven kwam. Tegen de teamleider, die ook terechtstaat, eist het OM een onvoorwaardelijke ambtsontzetting van vijf jaar.

De zaak draait om een incident op 27 september 2021, toen politieagenten en een VKC’er meerdere keren schoten op de achterzijde van een auto waarin verdachten van een gewapende overval op de vlucht waren. Verschillende kogels doorboorden het voertuig, waarbij een 18-jarige verdachte dodelijk werd geraakt.

Ambtsinstructie

Uit het onderzoek van de Landsrecherche, dat werd uitgevoerd in opdracht van het OM, bleek dat de betrokken agenten en de VKC’er niet volgens de regels hadden gehandeld, zoals vastgelegd in de ambtsinstructie van de politie. Bovendien is er tijdens het onderzoek sterke verdenking ontstaan dat zij niet de waarheid hebben verteld over de toedracht van het incident. De agenten en de VKC’er hebben dit ook bekend.

Het OM vervolgt hen voor medeplegen van doodslag en poging tot doodslag. Naast de geëiste taakstraf van 240 uur, wil het OM dat de betrokken schutters een voorwaardelijke ambtsontzetting krijgen opgelegd, met een proeftijd van drie jaar. Dit zou hen verbieden om gedurende die periode als agenten te werken.

De teamleider wordt door het OM vervolgd voor valsheid in geschrifte en misbruik van zijn functie. Tegen hem is eveneens een taakstraf van 240 uur geëist, samen met een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een proeftijd van drie jaar. Vanwege zijn leidinggevende rol in de zaak heeft het OM ook een onvoorwaardelijke ambtsontzetting van vijf jaar geëist, wat betekent dat hij niet meer zou kunnen terugkeren in zijn functie als politieambtenaar. Het OM benadrukt dat de integriteit van de politie te allen tijde gewaarborgd moet zijn en dat er geen plaats is voor agenten die hun functie misbruiken.

De rechter doet op 11 oktober 2024 uitspraak in deze zaak.

