Onderzoek naar toekomst van Curaçaose carnaval van start 18-06-2024

WILLEMSTAD – De Universiteit van Curaçao (UoC) en de Inter-Continental University of the Caribbean (ICUC) zijn begonnen met een grootschalig wetenschappelijk onderzoek naar het Curaçaose carnaval. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (ESKD).

Dit nieuws werd bekendgemaakt tijdens de tweede sessie van het Simposio Karnaval Kòrsou 2024, dat op 17 juni plaatsvond in het Renaissance Hotel. Het evenement trok een breed scala aan deelnemers en stond in het teken van het uitwisselen van ideeën om het carnaval van Curaçao verder te ontwikkelen en te versterken.



Het onderzoek richt zich zowel op kwantitatieve als kwalitatieve aspecten van het carnaval en beoogt een diepgaand inzicht te krijgen in de huidige staat en toekomstige mogelijkheden van dit belangrijke culturele evenement.

Stakeholders

De universiteiten benaderen verschillende belanghebbenden om deel te nemen aan dit onderzoek. Deze stakeholders worden aangemoedigd om actief bij te dragen, aangezien hun input essentieel is voor het ontwikkelen van effectieve beheerstrategieën en noodzakelijke implementaties voor het carnaval. De resultaten van het onderzoek worden zorgvuldig geanalyseerd en gebruikt om het carnaval te versterken en duurzamer te maken.

De hoofdspreker, Dr. Keith Nurse, een internationaal expert op het gebied van carnaval en grote evenementen, gaf een inspirerende presentatie over de groeimogelijkheden en ontwikkeling van het Curaçaose carnaval. Hij benadrukte het potentieel voor significante economische, sociale en culturele impact. Daarnaast gaven verschillende andere sprekers presentaties over onderwerpen variërend van veiligheid en economie tot toerisme en duurzaamheid.

Tijdens het symposium werden verschillende dialoogsessies gehouden, waarbij deelnemers in groepen werkten om uitdagingen en kansen voor het carnaval te identificeren. Deze sessies leverden waardevolle input op die bijdraagt aan het lopende onderzoek en toekomstige beleidsvorming.