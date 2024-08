Onderwijs ‘Onopgeloste kwesties bedreigen kwaliteit van onderwijs’ Redactie 15-08-2024 - 3 minuten leestijd

Door Caribisch Netwerk | Kim Hendriksen

Vlak voor de start van het nieuwe schooljaar op Curaçao, donderdag 15 augustus, heeft de onderwijsvakbond DOEN haar zorgen geuit over een aantal hardnekkige kwesties die nog steeds niet zijn opgelost.

Marbella Felipa, voorzitter de bond, roept op tot dringende actie van het ministerie van Onderwijs om deze problemen aan te pakken. Als dat niet gebeurt, kan het de kwaliteit van het onderwijs ernstig kan schaden.

Lopende problemen

Felipa benadrukt dat veel van de aandachtspunten die vorig schooljaar naar voren zijn gebracht, nog steeds niet zijn aangepakt. “Er moet verandering komen,” stelt ze resoluut. Eén van de meest urgente kwesties betreft de 12,5 procent salarisverlaging die werd ingevoerd tijdens de coronapandemie.

“Deze verlaging is tot op heden niet hersteld en treft vooral de nieuwe generatie docenten zwaar. Deze collega’s werken nu al vijf tot zes jaar met hetzelfde startsalaris, ondanks hun HBO- of academische opleiding. Dat is onacceptabel”, aldus Felipa.

Daarnaast is er sprake van een ongelijke werkdruk in het voortgezet onderwijs. Sommige docenten werken 27 uur per week voor een fulltime salaris, terwijl anderen 32 uur moeten maken voor hetzelfde salaris. “Dit is oneerlijk en onhoudbaar,” voegt Felipa toe.

De oorsprong van deze ongelijkheid ligt volgens Felipa in een oud systeem dat al sinds de jaren ‘90 van kracht is, en waar nog steeds geen duidelijke afspraken over zijn gemaakt. Dit leidt niet alleen tot oneerlijke arbeidsvoorwaarden, maar zorgt ook voor een demotivatie onder docenten, die vaak het gevoel hebben dat hun inspanningen niet worden gewaardeerd.

MBO en lesuren

Vooral in het MBO is de situatie schrijnend. Docenten die minder dan 33 lesuren per week maken, hebben brieven ontvangen waarin wordt gedreigd met salarisverlaging op basis van het aantal gewerkte uren. Dit is volgens Felipa niet alleen tegen de wet, maar ook totaal onlogisch.

Ze wijst erop dat zulke maatregelen niet bevorderlijk zijn voor de motivatie van docenten en dat deze onrechtvaardigheden snel moeten worden aangepakt.

Oproep tot #GEZONDerwijs

Naast deze specifieke problemen zet DOEN dit schooljaar sterk in op het thema #GEZONDerwijs. Felipa legt uit dat het welzijn van onderwijspersoneel centraal moet staan om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.

“We moeten ervoor zorgen dat onze werkomgeving gezond is, zowel fysiek als mentaal.

Alleen zo kunnen we een duurzame toekomst voor het onderwijs garanderen.”

DOEN roept de overheid en scholen op om maatregelen te nemen die bijdragen aan een gezonde werkplek, zoals het verbeteren van de werkomstandigheden en het verlagen van de werkdruk.



Toekomstige acties

Felipa is vastbesloten om door te gaan met het aanklagen van deze problemen. “Als de ministers niet reageren, zullen wij juridische stappen overwegen,” waarschuwt zij.

Het nieuwe schooljaar begint volgens Felipa met gemengde gevoelens. Hoewel er optimisme is onder de collega’s, blijft de onzekerheid over deze onopgeloste kwesties hangen.

Felipa heeft een duidelijke boodschap voor de overheid: “Als we deze problemen niet aanpakken, zal de kwaliteit van het onderwijs daaronder lijden, en dat kunnen we niet toestaan.”

90