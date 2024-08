Economie Ontwerp nieuwe Caribische gulden morgen onthuld Redactie 21-08-2024 - 0 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Morgenavond, donderdag 22 augustus om 19:50 uur worden de ontwerpen van de nieuwe Caribische gulden bankbiljetten en munten gepresenteerd.

De Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten zal deze onthulling doen via een speciale video die te zien is op de Facebookpagina’s van de CBCS, Gobièrnu di Kòrsou, en de regering van Sint-Maarten. Ook zal de video worden uitgezonden op lokale televisiezenders in Curaçao.

