Ook water en stroom vanaf morgen omhoog

Willemstad – Niet alleen de brandstofprijzen gaan vanaf dinsdag fors omhoog, ook voor water en elektriciteit moet aanzienlijk meer betaald worden.

Vanaf morgen, 1 augustus, betaal je voor de eerste 250 kilowattuur aan stroom bijna 56 cent tegen 53 cent daarvoor. Gebruik je meer dan 350 kilowattuur, dan betaal je geen 68 cent, maar bijna 71 cent.

Voor water moet je vanaf morgen 29 cent per kuub meer betalen. Dat betekent 8,04 in de goedkoopste tariefschaal en 17,10 per kuub in de duurste tariefschaal.

