Openingsavond CNSJ: Cubaanse acts en Chic zwepen publiek op Redactie 30-08-2024

Door Maarten Schakel

WILLEMSTAD – De langverwachte openingsavond van Curaçao North Sea Jazz 2024 stelde niet teleur. De Cubaanse acts Afro 23 en Leoni Torres, Grammy-winnaar Nile Rodgers met zijn band Chic en zelfs op de foodcourt Tico Roberto & friends wisten het publiek goed enthousiast te krijgen.

De avond opende op het Sam Cooke podium, het hoofdpodium op de parkeerplaats van het WTC, met de relatief onbekende Cubaanse salsero Afro 23. Deze zanger / muzikant met opvallende haarbos valt onder het Top Stop platenlabel van festival-organisator Gregory Elias en speelt vooral in zijn thuisbasis Miami de pannen van het dak. Met een swingende show liet hij horen dat hij ook op een festival als het onze thuishoort. Want kennismaking met minderbekende acts, geeft een festival voor haar bezoekers juist kleur en meerwaarde.

Het hoge salsagehalte werd daarna voortgezet door een Cubaanse artiest van een grotere orde: de 47-jarige zanger Leoni Torres is met 1,1 miljoen volgers op Instagram bepaald geen kleine jongen te noemen. Met zijn band inclusief blazerssectie zette hij een overtuigende show neer en werd het publiek warmer en warmer.

De afsluitende act was een vertrouwde naam op ons eiland. Driemaal eerder haalde Fundashon Bon Intenshon muziekicoon Nile Rodgers naar ons eiland: tweemaal op Curaçao North Sea Jazz en eenmaal, tijdens Hemelvaart 2012, voor een concert op de Kleine Werf. Als muzikaal meesterbrein werkte hij mee aan tal van nummer 1 hits, van zijn eigen band Chic (‘Le Freak’, ‘Good times’) maar ook van Sister Sledge, David Bowie, Duran Duran, Madonna, Diana Ross en recenter nog ‘Get Lucky’ van Daft Punk. Ervaren speelde de 71-jarige Rodgers met het publiek en vuurde hij de ene na de andere dansbare meezinger op de menigte af. Opvallend moment was toen saxofoniste Candy Dulfer spontaan het podium betrad om enkele nummers mee te spelen. Het plezier spatte van Rodgers en zijn strakke band af, inclusief twee waanzinnige zangeressen. Voor hem moet spelen op ons eiland inmiddels ook als thuiskomen voelen.

Dankbare taak

Een speciale vermelding moet gemaakt worden voor Tico Roberto & Friends. Elk jaar programmeert de organisatie een lokale act in de foodcourt. Op eerdere edities viel die eer ten deel aan Axel Pikero & Friends en, uit Aruba, zanger Jeon. Ditmaal mocht de Curaçaose pianist inclusief zangers en zangeressen het publiek vermaken – niet bij de grote foodcourt, maar ietsje verder, voor de ingang van de Celia stage. Een dankbare taak, omdat tussen de optredens op het hoofdpodium door er behalve Tico & Friends geen ander muzikaal entertainment was. Het publiek zong en danste mee op covers als ‘I Wanna Dance With Somebody’, ‘About Damn Time’ en ‘Killing Me Softly’.

De voorzichtige conclusie laat zich na deze openingsavond raden: men was toe aan een nieuw Curaçao North Sea Jazz Festival. Dat belooft wat voor het muzikale spektakel op vrijdag en zaterdag.

