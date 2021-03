Opnieuw coronadode op Curaçao

Er is opnieuw iemand overleden aan de gevolgen van het coronavirus op Curaçao. Het totaal aantal mensen dat sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 is overleden staat daarmee op 28.

Er zijn vandaag 409 mensen positief getest. In totaal werden 1417 coronatesten afgenomen. Een testratio derhalve van 28,7 procent.

29 mensen zijn genezen. Veertien zijn opgenomen in het ziekenhuis van wie twee meteen naar de Intensive Care moesten worden gebracht. Zeven patiënten zijn ontslagen uit het ziekenhuis. Daar liggen nu 56 patiënten, van wie 15 op de intensive care. Dat is inclusief één Bonairiaan.

Het aantal actieve cases op Curaçao is nu 2021.