Bonaire Overheid Bonaire sluit toeristengebied af vanwege krokodil Redactie 09-10-2024 - 1 minuten leestijd

Foto Live99FM

KRALENDIJK – De overheid van Bonaire heeft het gebied rondom Sorobon en Lac Bay gesloten voor publiek. Gisteravond tegen 18.00 uur werd er bij de vissershaven door een vader en zoon een krokodil gespot. De man sloeg onmiddellijk alarm. In de loop van de avond volgden er meerdere video’s en foto’s waar duidelijk een krokodil van 4 a 5 meter te zien is in ondiep water waar overdag veel gezwommen wordt.

Vanmorgen heeft de gezaghebber van Bonaire het gesloten gebied bezocht en bezoekers voorlopig verboden het gebied te betreden. Rangers van Stinapa en een expert van diergaarde Blijdorp zijn ter plekke en doorzoeken het gebied met boten en een drone.

Het is vooralsnog een raadsel hoe het dier in de wateren rondom Bonaire terecht is gekomen. Deze week is het vakantie op Bonaire vanwege de Regatta.

Beelden via Live99FM.

