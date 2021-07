Pannenbier “La Moda de Paris” half jaar na ingestorte gevel

Stichting Monumentenzorg Curaçao vierde afgelopen donderdag pannenbier bij het restauratieproject ‘La Moda de Paris’. In december kwam het gebouw aan de Consciëntiesteeg 68 nog in het nieuws omdat na jarenlange verwaarlozing en heftige regenval de iconische gevel instortte. Ook de gevel van een pand aan de overkant stortte in.

Beiden zijn in januari 2021 door Monumentenzorg aangekocht, waarna gelijk werk is gemaakt van de stabilisering en cascorestauratie van de panden. Nu is het hoogste punt bereikt en Monumentenzorg hoopt dat de overheid de Consciëntiesteeg in het rifgebied in Otrobanda binnen twee weken weer kan openstellen voor publiek.

Dat de restauratie van de panden een behoorlijke klus zou zijn was bij de aankoop al duidelijk. Waar ‘La Moda de Paris’ na anderhalve maand stabiel genoeg bleek om te beginnen met het de bouw van een nieuw dak, had Consciëntiesteeg 61 nog wat verrassingen in petto. Maandenlang bleek tijdens de werkzaamheden dat er onderdelen instabiel werden of zelfs instortten. Er moest dus voorzichtig vooruitgang geboekt worden, waardoor het instortingsgevaar pas medio mei geweken was.

Inmiddels heeft het dak van ‘La Moda’ het hoogste punt bereikt en is nummer 61 zo ver dat de herstelwerkzaamheden op een veilige manier zijn begonnen. Er is daar flinke vooruitgang mee geboekt en er wordt nu gezocht naar de fondsen die nodig zijn om ook het dak en de goten te herstellen. Deze kosten liggen dusdanig hoog dat hier externe financiering voor nodig is.

De panden zijn van bijzondere culturele waarde omdat zij een periode uit de geschiedenis van Otrobanda vertegenwoordigen waarin de textielhandel hoogtij vierde en kooptoerisme uit de regio aantrok. Grote rollen stof hingen van de bijzonder fraaie houten stellages in alle kleuren van de regenboog, waarover druk in meerdere talen onderhandeld werd.

Voor veel oudere Otrobandista’s is de Consciëntiesteeg nog steeds een begrip, een melancholisch voorbeeld van vergane glorie. Dit uitdagende restauratieproject vormt een eerste stap richting een nieuwe toekomst voor dit bijzondere stukje Otrobanda.