Politiek Parlementslid Mercelina eist opheldering over dood Colombiaanse vrouw onder politietoezicht Dick Drayer 11-10-2024 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Gwendell Mercelina, parlementslid van de Partido Nashonal di Pueblo (PNP), heeft in een officiële brief aan minister van Justitie Shalten Hato ernstige bezorgdheid geuit over de dood van de Colombiaanse vrouw Leana Carbonell Alvarado op 2 oktober. De vrouw overleed onder toezicht van de Immigratiedienst, een onderdeel van de KPC, het politiekorps van Curaçao.

Mercelina vraagt opheldering over mogelijke mensenrechtenschendingen en de gevolgen daarvan voor de internationale reputatie van Curaçao.

In zijn brief aan de minister, die tevens is gericht aan de voorzitter van het parlement, Charetti America-Francisca, wijst Mercelina op het feit dat de omstandigheden rond het overlijden van Carbonell Alvarado vragen oproepen over de procedures en handelingen van de betrokken departementen. Getuigen hebben aangegeven dat de gezondheid van de vrouw verslechterde tijdens haar detentie en dat haar verzoeken om medische hulp mogelijk niet adequaat zijn behandeld.

Gebrek aan transparantie

Mercelina bekritiseert ook het gebrek aan transparantie en proactieve communicatie van de autoriteiten rondom het incident. Het duurde drie dagen voordat het Korps Politie Curaçao (KPC) een persbericht uitgaf, en dit gebeurde pas na aandringen van de media. Volgens hem ondermijnt dit het publieke vertrouwen en bemoeilijkt het de evaluatie van eventuele mensenrechtenschendingen.

Het parlementslid benadrukt dat dit incident negatieve gevolgen kan hebben voor de inspanningen van Curaçao om zijn positie op de Amerikaanse Trafficking in Persons (TIP) lijst te verbeteren. “Dit roept ernstige vragen op over mogelijke schendingen van mensenrechten en de mogelijke implicaties voor de inspanningen van Curaçao om hoger te scoren op die lijst,” schrijft hij.

- tekst gaat verder onder de advertentie -

Zestien kritische vragen

De vragen die Mercelina richten zich op verschillende aspecten van het incident: de mogelijke nalatigheid van de autoriteiten, de medische zorg die is verleend, en de transparantie van de communicatie rondom de dood van mevrouw Carbonell Alvarado. Daarnaast zijn er vragen over de juridische basis van haar detentie en of er internationale normen zijn geschonden.

Veel van de vragen zijn gericht op het verkrijgen van meer informatie over de omstandigheden van het overlijden en de verantwoordelijkheid van de betrokken instanties, evenals de gevolgen voor het internationale imago van Curaçao. Hij vraagt naar concrete feiten en maatregelen, maar ook naar bredere beleidskwesties, zoals mensenrechten en gerechtelijke procedures.

Mensenrechten

Als christen-democratisch parlementslid en lid van Parliamentarians for Global Action, benadrukt Mercelina het belang van de bescherming van mensenrechten. “Het is onze plicht om te garanderen dat de rechten van alle personen binnen onze jurisdictie worden beschermd, ongeacht hun nationaliteit of status. Dit is essentieel voor de bescherming van het imago van onze natie en onze mensen,” stelt hij.

Daarbij herinnert de parlementarier de minister aan eerdere rapporten van de Raad voor de Rechtshandhaving en Amnesty International, waarin geconcludeerd is dat de behandeling van vreemdelingen door immigratiepersoneel en het KPC te wensen overlaat. Dit heeft ook invloed op belangrijke economische sectoren zoals gastvrijheid en toerisme op het eiland.

0