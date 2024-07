Politie en Justitie Politie arresteert in één maand achttien verdachten autodiefstal Redactie 10-07-2024 - 1 minuten leestijd

Foto KPC

WILLEMSTAD – De politie heeft in één maand tijd in totaal 18 verdachten gearresteerd voor diefstal van auto’s, fietsen, scooters en motorfietsen. Dat meldt ochtendkrant Èxtra. Afgelopen maandag werd de 21-jarige G.H.D., geboren op Curaçao, gearresteerd in verband met een reeks voertuigdiefstallen die plaatsvonden in april en mei in de Noord Sta Rosa. Eerder waren in deze zaak al vier arrestaties verricht.

Onder de wijken die door de dieven werden geterroriseerd, vallen Montaña Abou, Noord Zapateer, Kirindongo Abou, Noord Sta Rosa en Ma Louisa.

Eén verdachte werd gearresteerd voor diefstallen in het gebied van Schottegatweg Noord. Twee mannen van 19 en 24 jaar werden aangehouden voor diefstal van scooters en fietsen in Cas Cora. Een 19-jarige jongen voor diefstal van scooters en auto’s in Seru Grandi en een 28-jarige man voor autodiefstal in Hubert Schoopstraat. Vier mannen van 28, 26, 19 en 28 jaar werden ingerekend voor autodiefstal in Noord Sta Rosa, en twee 26-jarige mannen voor autodiefstal in Cas Grandi.

Voor wat betreft de diefstal van scooters in Montaña Abou, werden vier mannen, waaronder een minderjarige van 12 jaar, gearresteerd. De anderen waren 34, 18 en 42 jaar oud. Een 24-jarige man werd gearresteerd voor diefstal van scooters aan Schottegatweg Noord, terwijl een 40-jarige en een 21-jarige werden gearresteerd voor diefstal van brommers en auto’s in Montaña Abou en Noord Sta Rosa.

Vorig jaar werden er 292 verzekerde voertuigen op Curaçao gestolen, 288 vernield door vandalen en 21 in brand gestoken.

