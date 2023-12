Politie neemt ‘fever’-auto in beslag

WILLEMSTAD – De eigenaar van een van de voertuigen die betrokken was bij een fever-actie bij het benzinestation in Marí Pampoen, heeft gisteren zijn voertuig aan de politie overgedragen. Die nam de witte Dodge Charger meteen in beslag.

Dit gebeurde nadat de eigenaar zich realiseerde dat de politie op zoek was naar zijn voertuig. Met deze in beslagname is de politie nog op zoek naar twee andere auto’s die bij het benzinestation ook actief waren.

De politie heeft na verschillende incidenten een ‘fever-team’ samengesteld om specifiek op te treden tegen het feveren, of ‘burnouts’.

Volgens de politie een zeer gevaarlijke situatie, niet alleen voor de bestuurder, maar ook voor de werknemers, klanten die benzine tanken en toeschouwers die de show filmen.

Feveren is een term die vaak wordt gebruikt in een context waarbij bestuurders hun auto’s agressief en met hoge snelheid laten accelereren, vaak gepaard gaand met het verbranden van banden wat resulteert in rook en lawaai. Dit gedrag wordt ook wel ‘burnouts’ genoemd.

In de komende dagen gaat het politie-team door met het controleren en intensiveren van onverantwoordelijk rijgedrag en zal strenge maatregelen nemen tegen degenen die zich schuldig maken aan overlast en het negeren van waarschuwingen van de politie.