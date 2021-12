Politie vangt vrijdag veel boeven

2 Gedeeld

De politie is de vrijdag voor het weekend begonnen met een groot aantal arrestaties na overvallen en inbraken eerder dit jaar.

Gisterochtend werd een 30-jarige Curaçaoënaar gepakt bij Kas Chikitu. Die wordt verdacht van autodiefstal op 27 juni van dit jaar. Ook wordt hij verdacht van het verkopen van gestolen auto-onderdelen. In zijn garage werd een groot aantal onderdelen gevonden afkomstig van het strippen van gestolen auto’s.

Een 19-jarige jongen werd gisteren aangehouden in een huis in de Marconiestraat. Een 36-jarige vrouw die bij hem was, werd eveneens aangehouden. Hij wordt verdacht van het plegen van een overval op 31 oktober op de Bocaweg.

Twee mannen die afgelopen maand een hotel in Skalo overvielen zijn gisteren in een huis aan de Brionweg aangehouden. Het gaat om een 26-jarige Curaçaoënaar en een 25-jarige Colombiaan. De overval was op 8 november, toen twee tot drie gewapende overvallers ook nog een optredende bewaker mishandelden en hem gewond achterlieten.

De 20-jarige jongen, tenslotte, die op 27 augustus een overval pleegde op de kaya Telegram werd gisteren van zijn bed gelicht. Dat gebeurde in zijn huis aan de kaya Navigator.