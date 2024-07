Sint Maarten Premier Mercelina: geen politieke motieven achter schietpartij Arrindell Redakshon 19-07-2024 - 2 minuten leestijd

Foto Premier Mercelina - The Daily Herald

PHILIPSBURG – Er zijn volgens Luc Mercelina op dit moment geen aanwijzingen dat de beschieting op politicus Olivier Arrindell, zijn familie en een kandidaat-politicus politiek gemotiveerd was. Dat zei de premier van Sint-Maarten gisteren tijdens een nationale toespraak.

Mercelina verklaarde dat het onderzoek moet uitwijzen wat de exacte motieven achter het afschuwelijke incident waren. Hij benadrukte dat er geen steen onaangeroerd zal blijven in de zoektocht naar gerechtigheid voor de familie. Bij het incident kwam Arrindells echtgenote Sabine om het leven en raakten zowel Arrindell als zijn nummer 18 kandidaat op de lijst van Arrendells Oualichi Movement for Change (OMC) Laurence Lake gewond.

De premier noemde het incident tragisch en schokkend voor de gemeenschap. Donderdagmiddag had hij een vergadering met de procureur-generaal, het management van het Korps Politie Sint-Maarten (KPSM), de Nationale Veiligheidsdienst (VDSM), minister van Justitie Lyndon Lewis en parlementsvoorzitter Sarah Wescot-Williams om volledig geïnformeerd te worden over de laatste ontwikkelingen.

Hinderlaag

De premier vertelde dat Arrindell ‘in een hinderlaag was gelokt door schutters’ die op hem en zijn familie vuurden. “Tragisch genoeg werd mevrouw Arrindell’s vrouw, Sabine, dodelijk getroffen. Deze brute daad van geweld zorgde er ook voor dat meneer Arrindell zelf een schotwond opliep, maar ik ben opgelucht te melden dat zijn verwondingen niet levensbedreigend waren en hij eerder vanochtend uit het Sint-Maarten Medisch Centrum is ontslagen.”

Mercelina zei ook dat de jonge dochter van het echtpaar, die ook in het voertuig zat, dit onvoorstelbare trauma heeft moeten doorstaan. “Daarnaast werd een andere persoon, Laurence Lake, ook in dit incident neergeschoten en ik ben geïnformeerd dat hij vanmorgen geopereerd is. Zijn toestand is momenteel stabiel.”

Mercelina verzekerde dat de autoriteiten hard werken om ‘deze verschrikkelijke misdaad’ te onderzoeken. “De politie is actief op zoek naar de verantwoordelijken voor deze daad en zij zullen ter verantwoording worden geroepen. We zullen ervoor zorgen dat dergelijke gewelddaden met de volle kracht van de wet worden bestraft,” aldus Mercelina.

